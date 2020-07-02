الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير اليوم الخميس: إن الأسيرين عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسير شحادة، مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، فيما يواصل الأسير غنيمات، إضرابه منذ تسعة أيام.



ولفت، إلى أن الأسير شحادة يبلغ من العمر (24 عاماً)، وهو معتقل منذ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ويقبع في سجن (عوفر)، وقد صدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، وقد تعرض قبل هذا الاعتقال، لاعتقال سابق عام 2018، علماً أنه طالب جامعي، يدرس الشريعة الإسلامية، ويُعاني من مرض الشقيقة، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.



أما الأسير غنيمات فيبلغ من العمر (40 عاماً)، وهو معتقل منذ تاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، ويقبع في سجن (عوفر)، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قراراً جوهرياً صدر بحقه بعد الأمر الثاني، بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال، أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، علماً أنه تعرض للاعتقال خمس مرات سابقاً، بدأت منذ عام 2009، وهو أب لأربع بنات وهن (مريم، ويقين، ومها، وريم).



ويُشار إلى أن الأسير غنيمات، هو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.