النقل تُعلن عن إعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، اليوم الخميس، عن إعادة فتح ميناء غزة، أمام المواطنين غدًا الجمعة الساعة الخامسة مساءً.
وأفادت وزارة النقل وفق وكالة (الرأي)، بأن إعادة فتح ميناء غزة، ستتم وفق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ الحكومية.
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، اليوم الخميس، عن إعادة فتح ميناء غزة، أمام المواطنين غدًا الجمعة الساعة الخامسة مساءً.
وأفادت وزارة النقل وفق وكالة (الرأي)، بأن إعادة فتح ميناء غزة، ستتم وفق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ الحكومية.
وقد أغلق ميناء غزة، في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية.
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