النقل تُعلن عن إعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين





وقد أغلق ميناء غزة، في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، اليوم الخميس، عن إعادة فتح ميناء غزة، أمام المواطنين غدًا الجمعة الساعة الخامسة مساءً.وأفادت وزارة النقل وفق وكالة (الرأي)، بأن إعادة فتح ميناء غزة، ستتم وفق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ الحكومية.