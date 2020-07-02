زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة



















رام الله - دنيا الوطنفتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال مدينة غزة.وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب السودانية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.