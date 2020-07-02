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الاحتلال يُمدد توقيف الأسير أحمد القمبع للمرة الـ 20 على التوالي

الاحتلال يُمدد توقيف الأسير أحمد القمبع للمرة الـ 20 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، توقيف الأسير أحمد جمال القمبع من جنين للمرة الـ 20 على التوالي.

وأفاد والد الأسير القمبع، بأن سلطات الاحتلال، مددت توقيفه للمرة العشرين على التوالي، منذ اعتقاله في 18 كانون الثاني/ يناير عام 2018، مشيراً إلى أن جلسة المحكمة، التي عقدت لنجله الذي يقبع في سجن (جلبوع) تمت عبر (الفيديو كونفرنس).

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت منزل العائلة مرتين، بعد إعادة بنائه في المرة الأولى، بعد اعتقال الأسير القمبع.

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