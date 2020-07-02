وزيرة الصحة: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات الضفة الغربية





وحول الحالة الصحية للمصابين، أوضحت وزيرة الصحة، أنها كانت كالتالي: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعها حرج.



وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 3315، وعدد الحالات النشطة: 2670، وعدد حالات التعافي: 634، وعدد حالات الوفاة: 11.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الوطن بالضفة الغربية.وأفادت الكيلة في تصريح صحفي عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن الإصابات الـ 220 الجديدة، بينها 199 في محافظة الخليل، 10 في ضواحي القدس، 4 في محافظة رام الله والبيرة، 1 في محافظة طولكرم، 1 في محافظة جنين، 4 محافظة نابلس، 1 محافظة قلقيلية.