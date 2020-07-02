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دولي

سفير روسي: تعديل الدستور سيضع حداً للمحاولات الخارجية لاقتطاع أجزاء من روسيا

سفير روسي: تعديل الدستور سيضع حداً للمحاولات الخارجية لاقتطاع أجزاء من روسيا
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
رام الله - دنيا الوطن
أعرب السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، عن ثقته بأن التصويت على تعديل دستور روسيا، سيضع حداً للمحاولات من الخارج، لاقتطاع أجزاء من أراضي روسيا.

وقال السفير وفق (تاس): "هناك بند في التعديلات، لا يسعني إلا أن أتطرق إليه، وهو يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن للدولة الروسية، أعتقد أن التصويت سيضع حداً لجميع المحاولات من الخارج؛ لاقتطاع أجزاء من روسيا".

وأضاف أنطونوف: "تمت التضحية بالكثير من دماء المواطنين الروس من أجل الحفاظ على كل سنتيمتر من الأراضي الروسية، الكثيرون ضحوا بحياتهم من أجل إقامة الدولة الروسية".

وأكد السفير، أن "يوم التصويت على التعديلات الدستورية، كان مهماً ليس فقط لمواطني روسيا، الذين انتهى بهم المطاف في الولايات المتحدة، والذين يعملون هنا ويعيشون، بل بالنسبة لروسيا بأكملها".

وقال أنطونوف: "نتيجة التصويت، سيكون تعزيز الدولة الروسية، وهذا مهم جداً، لقد حان الوقت للتفكير في الأمر، ونتيجة التصويت بشأن هذه المسألة، سيكون ذا أهمية أساسية لتنمية روسيا".

ووفقاً له، فإن التعديلات "تهدف إلى تعزيز الدولة الروسية، وهناك حاجة ضرورية إلى تعزيز المكون الاجتماعي والاقتصادي" في روسيا.

وأكد السفير، أنه "كلما كانت الدولة الروسية أقوى وأمتن، سيكون المواطن أغنى، وستكون حياته أفضل، هذه النقطة مذكورة بوضوح شديد، في تعديلاتنا الدستورية".

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