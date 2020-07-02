طهران تكشف عن وقوع حادث في محطة (نطنز) النووية

جانب من محطة نطنز النووية الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، بوقوع حادث في أحد مباني محطة نطنز النووية، مؤكدة أنه أدى إلى تضرر المبنى من دون وقوع خسائر بشرية، وألا مخاوف من وجود تلوث نووي.



وأوضح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) أن المبنى الذي جرى فيه الحادث يقع في فناء محطة نطنز ولا يضم أنشطة نووية، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على الأنشطة النووية في مفاعل نطنز.



وحسب كمالوندي، فإن الحادث وقع صباح اليوم، والخبراء بدؤوا بالتحقيق لمعرفة أسبابه.