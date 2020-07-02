محافظ طولكرم يعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطنة، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بالحالات الثلاث التي أعلن عنها يوم أمس من نفس العائلة من ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.



وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إنه تم أخذ (250) عينة فحص يوم أمس، للمخالطين المباشرين والقريبين من الحالات الأربع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن الوضع مسيطر عليه، وخاصة أن هذه الحالات من نفس المكان، ولا يوجد تفشٍ خارج حدود هذه العائلة المحترمة.



وشدد أبو بكر على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وتحديداً في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها في مواجهة فيروس (كورونا).