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الاقتصاد بغزة تُعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية

الاقتصاد بغزة تُعلن عن تسهيلات للشركات الريادية والمؤسسات الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تسهيلات للشركات الريادية المسجلة في حاضنات الأعمال، وللمؤسسات الصناعية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم،  أن الوزارة قررت تحديد رسوم الشركات الريادية المسجلة في حاضنات الأعمال المعتمدة في الوزارة، موضحة أنه تقرر تسجيل الشركات الريادية برسوم قدرها 100 دولار من بداية عام 2020، وأن تعفى الشركات المسجلة مسبقاً وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الأخرى وغير المسددة لباقي الرسوم، حتى تاريخ قرار الإعفاء.

وبين التقرير، أن القرار جاء بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (84) المنعقدة بتاريخ 16/06/2020.

خصم 20% للمؤسسات الصناعية

وفي السياق ذاته، تقرر أن تتحمل الحكومة خصم مبلغ 20% من قيمة الكهرباء للمؤسسات الصناعية، لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ 1/5/2020 وتنتهي بتاريخ 30/4/2021، دعماً للمصانع في ظل الظروف الحالية.

وجاء القرار، بناءً على مداولات لجنه متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (83) المنعقدة بتاريخ 9/06/2020.

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