أكثر من 900 إصابة بإسرائيل منذ الأمس.. (كبينت) ينعقد اليوم لفرض قيود جديدة





وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن (كابينت- كورونا)، سيناقش فرض قيود جديدة على حركة السكان، وذلك في ظل التزايد المتسارع للإصابات بالفيروس.





وأضافت القناة، أن وزارة الصحة، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة أكثر من 900 إسرائيلي، وحالة وفاة واحدة، ليصبح عدد المصابين في البلاد، 26,257 إصابة، و322 حالة وفاة.





وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة، صادقت الليلة، خلال جلسة هاتفية، على إغلاق 4 أحياء في مدينة اسدود، وذلك في أعقاب تفشي (كورونا) بداخلها.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن (كابينت- كورونا)، سينعقد بعد ظهر اليوم، للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع، لمناقشة فرض قيود جديدة، للحد من انتشار (كورونا) في البلاد.