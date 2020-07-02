مستوطنون يُثبتون حجراً يحمل كتابات عبرية في الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون، اليوم الخميس، حجراً يحمل نقوشاً باللغة العبرية في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، ثبتوا حجراً كبيراً منقوشاً عليه كتابات باللغة العبرية، على أراضي المواطنين في منطقة تل الرميدة، وسط الخليل، في سياق عمليات التهويد، التي تنتهجها سلطات الاحتلال في المدينة.