التربية والتعليم تُعلن تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي



وتقدمت اللجنة بالتحية إلى جميع الطواقم العاملة في الامتحان، والتي تواصل العمل على قدم وساق، من أجل استكمال مراحل الامتحان وصولاً إلى إعلان النتائج.



وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحال السوبرماركت، وذلك من صباح الجمعة ولمدة خمسة أيام قابلة للتمديد في ظل الازدياد المطرد بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والوفيات الناتجة عنه.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الامتحانات العامة، اليوم، تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي، والذي كان مقرراً عقده يومي السبت والأحد المقبلين في مدرسة العروب، وجامعة فلسطين التقنية (خضوري)، إلى يومي الأربعاء والخميس 8/9/7/2020، بعد انتهاء فترة الإغلاق، التي أعلنها مجلس الوزراء.وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن الامتحان العملي الخاص بالفروع المهنية الأخرى، وفرع التكنولوجيا في محافظة الخليل، سيبقى في موعده المعلن سابقاً وذلك أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل 4/6/7/2020، وفق الترتيب الخاص بين مديريات التربية والتعليم في المحافظة ولجنة الطوارئ بها".