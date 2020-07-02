القواسمي: الشعب الفلسطيني في خندق واحد اليوم لإسقاط مخططات الضم

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت حركة (فتح) تحية إكبار وإجلال، لشعبنا الفلسطيني وجالياتنا في كل أماكن تواجدهم في المنافي، الذين يخرجون في هذه الأيام في مظاهرات عارمة، موحدين تحت العلم الفلسطيني؛ رفضاً للظلم والضم والاحتلال الإسرائيلي.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: إن شعبنا الفلسطيني العظيم البطل، الذي خرج في القدس والأغوار وغزة وأمريكا وأوروبا ومخيمات اللجوء الصامدة، وفي العالم أجمع، يؤكد مرة أخرى أنه شعب عصي على الكسر، ويرفض الذل، ومتمسك بحقوقه كاملة، كما أقرتها الشرعية الدولية دون انتقاص، وأنه جاهز للانتصار لمبادئه وأرضه وحريته.



وأكد القواسمي، أن الشعب الفلسطيني اليوم موحد وفي خندق واحد؛ لإسقاط مشاريع روابط القرى العميلة، التي تأتي تحت مسمى (صفقة العار)، وخطط الضم.