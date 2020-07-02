شاهد.. وزير المالية: صرف رواتب شهر مايو اليوم الخميس بحد أدنى 1750 شيكل

أعلن وزير المالية شكري بشارة، إنه سيتم اليوم الخميس صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيكلاً، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيكلاً.



وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: " نسبة صرف الرواتب ستبلغ 50% هذا الشهر، وسيتم صرف أنصاف رواتب للشهور المقبلة حال استمرار أزمة المقاصة مع إسرائيل".



وقال بشارة، أن صرف الرواتب مقسمة كالتالي: 25% من الموظفين راتبهم كامل، و55% من الموظفين راتبه مش اقل من 60%، و20% من الموظفين رابته لا يزيد عن 50%، أي متوسط نسبة صرف عام 65%.





وأوضح أن نسبة المنح الخارجية بلغت هذا الشهر 100 مليون شيكل والجباية الداخلية 280 مليون شيكل.







وأكمل: مجمل المصاريف تشمل نسبة الرواتب التي سيتم صرفها هو 760 مليون، وكان لدينا فجوة تمويلية اقترضنا خلالها 250 مليون شيكل.





وأعلن وزير المالية عن تراجع مداخيل السلطة الفلسطينية 80% بسبب أزمتي المقاصة مع إسرائيل و(كورونا).





وكشف وزير المالية، أنه وبعد المواجهة المالية الأخيرة مع إسرائيل كان مجموع الدخل 301 مليون شيكل، وكان الدخل المحلي أعلى من المتوقع 280 مليون شيكل "خارج اطر المقاصة".



يُشار إلى أن موظفين السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، لم يتلقوا رواتبهم عن الشهر الماضي، حتى اللحظة، بسبب وقف السلطة الفلسطينية للاتفاقات مع إسرائيل.



حيث صرح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية في التاسع من الشهر الجاري أن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي؛ نتيجة " تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطن