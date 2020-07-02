البرغوثي يُحذر من خُبث حكومة نتنياهو ويُشيد بوحدة النضال ضد مخططات الضم





وقال البرغوثي: إن كل هذه التطورات خطوات في الاتجاه الصحيح، ومن الواجب تتويجها بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، تدير العمل الكفاحي والسياسي ضد الاحتلال، و(صفقة القرن)، ومخطط الضم، وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني، بإمكانية تجاوز الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنحذر مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خُبث حكومة نتنياهو، مؤكداً أن قرار الضم لم يلغَ وأن الحكومة الإسرائيلية وجيشها، تواصل الاستعدادات لتنفيذه مع محاولة امتصاص الغضب العالمي ضده، عبر الحديث عن المفاوضات، وأكذوبة تبادل الأراضي.وقال: إن واجبنا، أن نشدد النضال ضد مخطط الضم، وضد (صفقة القرن)، وضد كل منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك مضاعفة الجهود لفرض العقوبات والمقاطعة عليها.وأشاد بالوحدة الوطنية، التي تجلت في مظاهرة قطاع غزة، ضد الضم، والتي جرت تحت علم واحد، وهو العلم الفلسطيني، كما جرى في مظاهرات الضفة الغربية والداخل، ورحب بالمؤتمر الصحفي المشترك بين حركتي فتح وحماس.