إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية

- ليبرمان عن صحيفة (هآرتس): "صحفيان عرضا على رجل أعمال عدم نشر تقرير ضده مقابل معلومات عني" هآرتس: "محاولات للتهديد".





- الإنجليون لترمب: التراجع عن خطة الضم سيضر بك.





- انتصار ساحق لبوتن: يمكنه البقاء في السلطة حتى العام 2036.





- نيوزلندا: وزير الصحة الذي اخترق الإغلاق مرتين استقال.





هآرتس:



حالة وضع تفشي (كورونا) مليئة بالثقوب، ما يعيق اتخذ القرارات





- رقم قياسي في عدد المصابين بـ (كورونا) في يوم واحد، 1013 إصابة.





- 78% من الروس دعموا استفتاء يتيح لبوتن البقاء في السلطة حتى العام 2036.





- كبنيت لم يناقش بشكل معمق خطة الضم، والحكومة لم تستعد لها قانونياً.





- كنيست صادقت على القانون المؤقت؛ لتتبع شاباك لمرضى (كورونا).





معاريف:



بسبب تزايد حالات (كورونا)، إغلاق لمدة أسبوع على أحياء في أسدود واللد.





- طلاب مدرسة دينية في بني براك: طلبوا منا عدم إجراء فحوصات (كورونا).





- رغم أنف نتنياهو، نفتالي بنت أقام كبينت (كورونا) مدني.





- أردان قرر وأوحنا ألغى القرار: 13 ألف حارس أمن سيبقون مسلحين في بيوتهم.





- المصادقة على قانون تتبع الشاباك لمرضى (كورونا) بالقراءة الثانية والثالثة.





- وزير الخارجية الفرنسي: الضم سيكون له انعكاسات، نتنياهو: قريباً نقاشات جديدة.





- 868 حالة (كورونا جديدة في 24 ساعة.





موقع واللا نيوز:



عدد إصابات (كورونا) في تزايد، ووزارة الصحة عليها تغيير أسلوب عملها.





- تحليل: نتنياهو استعان بخبراء في موضوع (كورونا)، لماذا لا في الضم؟





- وزارة الصحة تحذر ليس من (كورونا) فقط، بل من موجة حر نهاية الأسبوع.





- فرنسا انسحبت من عملية بحرية للناتو من أجل التقرب لتركيا.





- أكثر من 800 مصاب (كورونا) في يوم واحد، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.





- التحقيق في مقتل الحلاق: وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة عثرت على كاميرات المراقبة.





- في خطوة استثنائية: الفاتيكان عبر عن معارضته لخطة الضم أمام السفيرين الأمريكي والإسرائيلي.





إسرائيل هيوم:



إسرائيل تقترب من 1000 مصاب (كورونا) في يوم واحد، أكثر من 900 مصاب يوم الأربعاء.





- متابعة مصابي (كورونا) يجب أن يكون من جهة خارجية.





- في قضية الضم: على نتنياهو التحرر من الكوابل، وأن يكون مبادراً.





- 925 مصاب (كورونا) في يوم واحد.





- التقرير في قضية الذهاب لانتخابات ستكون خلال الأسابيع القادمة.





- رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي ضد الفنان محمد البكري.





كان الإخبارية الإسرائيلية:



رقم قياسي: 868 مصاب (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية.





- عضو كنيست من ليكود يهاجم صفقة ترامب.





- بدء جلسات الاستماع في قضية الغواصات.





- رقم قياسي في إصابات (كورونا) في الولايات المتحدة في يوم واحد، 53 ألف إصابة.

