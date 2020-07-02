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دولي

إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية

إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تفشي فيروس (كورونا)، وخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، الشغل الشاغل للمواقع الإخبارية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.

يديعوت أحرنوت:

- 868 حالة (كورونا) أمس، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.

- ليبرمان عن صحيفة (هآرتس): "صحفيان عرضا على رجل أعمال عدم نشر تقرير ضده مقابل معلومات عني" هآرتس: "محاولات للتهديد".

- الإنجليون لترمب: التراجع عن خطة الضم سيضر بك.

- انتصار ساحق لبوتن: يمكنه البقاء في السلطة حتى العام 2036.

- نيوزلندا: وزير الصحة الذي اخترق الإغلاق مرتين استقال.

هآرتس:

حالة وضع تفشي (كورونا) مليئة بالثقوب، ما يعيق اتخذ القرارات

- رقم قياسي في عدد المصابين بـ (كورونا) في يوم واحد، 1013 إصابة.

- 78% من الروس دعموا استفتاء يتيح لبوتن البقاء في السلطة حتى العام 2036.

- كبنيت لم يناقش بشكل معمق خطة الضم، والحكومة لم تستعد لها قانونياً.

- كنيست صادقت على القانون المؤقت؛ لتتبع شاباك لمرضى (كورونا).

معاريف:

بسبب تزايد حالات (كورونا)، إغلاق لمدة أسبوع على أحياء في أسدود واللد.

- طلاب مدرسة دينية في بني براك: طلبوا منا عدم إجراء فحوصات (كورونا).

- رغم أنف نتنياهو، نفتالي بنت أقام كبينت (كورونا) مدني.

- أردان قرر وأوحنا ألغى القرار: 13 ألف حارس أمن سيبقون مسلحين في بيوتهم.

- المصادقة على قانون تتبع الشاباك لمرضى (كورونا) بالقراءة الثانية والثالثة.

- وزير الخارجية الفرنسي: الضم سيكون له انعكاسات، نتنياهو: قريباً نقاشات جديدة.

- 868 حالة (كورونا جديدة في 24 ساعة.

موقع واللا نيوز:

عدد إصابات (كورونا) في تزايد، ووزارة الصحة عليها تغيير أسلوب عملها.

- تحليل: نتنياهو استعان بخبراء في موضوع (كورونا)، لماذا لا في الضم؟

- وزارة الصحة تحذر ليس من (كورونا) فقط، بل من موجة حر نهاية الأسبوع.

- فرنسا انسحبت من عملية بحرية للناتو من أجل التقرب لتركيا.

- أكثر من 800 مصاب (كورونا) في يوم واحد، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.

- التحقيق في مقتل الحلاق: وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة عثرت على كاميرات المراقبة.

- في خطوة استثنائية: الفاتيكان عبر عن معارضته لخطة الضم أمام السفيرين الأمريكي والإسرائيلي.

إسرائيل هيوم:

إسرائيل تقترب من 1000 مصاب (كورونا) في يوم واحد، أكثر من 900 مصاب يوم الأربعاء.

- متابعة مصابي (كورونا) يجب أن يكون من جهة خارجية.

- في قضية الضم: على نتنياهو التحرر من الكوابل، وأن يكون مبادراً.

- 925 مصاب (كورونا) في يوم واحد.

- التقرير في قضية الذهاب لانتخابات ستكون خلال الأسابيع القادمة.

- رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي ضد الفنان محمد البكري.

كان الإخبارية الإسرائيلية:

رقم قياسي: 868 مصاب (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية.

- عضو كنيست من ليكود يهاجم صفقة ترامب.

- بدء جلسات الاستماع في قضية الغواصات.

- رقم قياسي في إصابات (كورونا) في الولايات المتحدة في يوم واحد، 53 ألف إصابة. 

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