إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تفشي فيروس (كورونا)، وخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، الشغل الشاغل للمواقع الإخبارية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.
يديعوت أحرنوت:
- 868 حالة (كورونا) أمس، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.
تفشي فيروس (كورونا)، وخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، الشغل الشاغل للمواقع الإخبارية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.
يديعوت أحرنوت:
- 868 حالة (كورونا) أمس، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.
- ليبرمان عن صحيفة (هآرتس): "صحفيان عرضا على رجل أعمال عدم نشر تقرير ضده مقابل معلومات عني" هآرتس: "محاولات للتهديد".
- الإنجليون لترمب: التراجع عن خطة الضم سيضر بك.
- انتصار ساحق لبوتن: يمكنه البقاء في السلطة حتى العام 2036.
- نيوزلندا: وزير الصحة الذي اخترق الإغلاق مرتين استقال.
هآرتس:
حالة وضع تفشي (كورونا) مليئة بالثقوب، ما يعيق اتخذ القرارات
حالة وضع تفشي (كورونا) مليئة بالثقوب، ما يعيق اتخذ القرارات
- رقم قياسي في عدد المصابين بـ (كورونا) في يوم واحد، 1013 إصابة.
- 78% من الروس دعموا استفتاء يتيح لبوتن البقاء في السلطة حتى العام 2036.
- كبنيت لم يناقش بشكل معمق خطة الضم، والحكومة لم تستعد لها قانونياً.
- كنيست صادقت على القانون المؤقت؛ لتتبع شاباك لمرضى (كورونا).
معاريف:
بسبب تزايد حالات (كورونا)، إغلاق لمدة أسبوع على أحياء في أسدود واللد.
بسبب تزايد حالات (كورونا)، إغلاق لمدة أسبوع على أحياء في أسدود واللد.
- طلاب مدرسة دينية في بني براك: طلبوا منا عدم إجراء فحوصات (كورونا).
- رغم أنف نتنياهو، نفتالي بنت أقام كبينت (كورونا) مدني.
- أردان قرر وأوحنا ألغى القرار: 13 ألف حارس أمن سيبقون مسلحين في بيوتهم.
- المصادقة على قانون تتبع الشاباك لمرضى (كورونا) بالقراءة الثانية والثالثة.
- وزير الخارجية الفرنسي: الضم سيكون له انعكاسات، نتنياهو: قريباً نقاشات جديدة.
- 868 حالة (كورونا جديدة في 24 ساعة.
موقع واللا نيوز:
عدد إصابات (كورونا) في تزايد، ووزارة الصحة عليها تغيير أسلوب عملها.
عدد إصابات (كورونا) في تزايد، ووزارة الصحة عليها تغيير أسلوب عملها.
- تحليل: نتنياهو استعان بخبراء في موضوع (كورونا)، لماذا لا في الضم؟
- وزارة الصحة تحذر ليس من (كورونا) فقط، بل من موجة حر نهاية الأسبوع.
- فرنسا انسحبت من عملية بحرية للناتو من أجل التقرب لتركيا.
- أكثر من 800 مصاب (كورونا) في يوم واحد، إغلاق على أحياء في أسدود واللد.
- التحقيق في مقتل الحلاق: وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة عثرت على كاميرات المراقبة.
- في خطوة استثنائية: الفاتيكان عبر عن معارضته لخطة الضم أمام السفيرين الأمريكي والإسرائيلي.
إسرائيل هيوم:
إسرائيل تقترب من 1000 مصاب (كورونا) في يوم واحد، أكثر من 900 مصاب يوم الأربعاء.
إسرائيل تقترب من 1000 مصاب (كورونا) في يوم واحد، أكثر من 900 مصاب يوم الأربعاء.
- متابعة مصابي (كورونا) يجب أن يكون من جهة خارجية.
- في قضية الضم: على نتنياهو التحرر من الكوابل، وأن يكون مبادراً.
- 925 مصاب (كورونا) في يوم واحد.
- التقرير في قضية الذهاب لانتخابات ستكون خلال الأسابيع القادمة.
- رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي ضد الفنان محمد البكري.
كان الإخبارية الإسرائيلية:
رقم قياسي: 868 مصاب (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية.
رقم قياسي: 868 مصاب (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية.
- عضو كنيست من ليكود يهاجم صفقة ترامب.
- بدء جلسات الاستماع في قضية الغواصات.
- رقم قياسي في إصابات (كورونا) في الولايات المتحدة في يوم واحد، 53 ألف إصابة.
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