شؤون فلسطينية

غزة: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة

غزة: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم الخميس الموافق 2/7/2020، عن نشرتها المرورية، وحالة الطرق في قطاع غزة.

وأكدت الشرطة، أن حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، هذا الصباح، فيما تنشط الحركة في ساعات المساء، خاصة على الطريق الساحلي، بسبب اصطفاف المواطنين على شاطئ البحر.

وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة 4 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، منوهة إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

ولفت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وفي حالة وقوع حوادث، دعت السائقين لتحريك سيارتهم لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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