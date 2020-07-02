شؤون فلسطينية

وقفتان احتجاجيتان في برشلونة وسرقسطة تنديداً بخطة الضم الإسرائيلية

وقفتان احتجاجيتان في برشلونة وسرقسطة تنديداً بخطة الضم الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت العديد من الأحزاب الإسبانية، الداعمة لقضية شعبنا، في وقفة احتجاجية، نظمتها جمعية الجالية الفلسطينية، وحركة الـ (BDS)، والبيت الفلسطيني في برشلونة، الليلة الماضية، رفضاً لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، بضم أجزاء من الضفة المحتلة. 

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت أمام دار بلدية برشلونة، ممثلون عن  أحزاب: الاشتراكي، والشيوعي الكتلاني، واليسار الجمهوري، وبوديمس، والـ (UGT.CCOO).

وفي سرقسطة، نظم البيت الفلسطيني، بالاشتراك مع الأحزاب الإسبانية، وقفة في الساحة المركزية "ساحة إسبانيا"، رفضاً لخظة الضم الإسرائيلية.

وطالب المنظمون في الوقفتين، الحكومة الإسبانية، والحكومات الأوروبية مجتمعة،  بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رداً على تعنت الاحتلال، وتحديه للمجمع الدولي،  وقراراته الأممية، ودعوها لوقف التعامل مع حكومة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها حتى تعود عن قراراتها، وترضخ للشرعية الدولية.

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