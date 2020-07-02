الاحتلال يُسلم شاباً من بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلاغاً لشاب من مدينة بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، سلمت الشاب رمضان جنازرة، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع (غوش عصيون) الاستيطاني جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منزله في شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.