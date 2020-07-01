الطقس: أجواء شديدة الحرارة الخميس والجمعة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 35-21 31-19 بيت لحم 32-21 35-21 31-19 رام الله والبيرة 31-20 34-20 30-18 طولكرم 32-22 34-23 31-21 نابلس 33-22 36-22 32-20 قلقيلية 32-22 34-23 31-21 جنين 35-24 38-24 34-21 سلفيت 32-21 35-21 31-19 طوباس 35-24 38-24 34-21 روابي 33-22 36-22 32-20 الخليل 31-20 34-20 30-18 غزه 31-23 33-23 31-22 أريحا 41-28 43-28 40-26 خانيونس 31-23 33-23 31-22 الأغوار الشمالية 39-26 41-26 38-24 رفح 32-22 34-22 32-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياَ بوجه عام، وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الخميس الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام جافاً وشديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياَ بوجه عام، وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياًَ بوجه عام، وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، خاصة يوم الجمعة من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: