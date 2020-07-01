قيادي بـ (حماس): مؤتمر العاروري والرجوب إعلان مرحلة جديدة من العمل المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) جمال الطويل، أن المؤتمر الصحفي المشترك، المقرر عقده غداً الخميس، للشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، واللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، إعلان مهم لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك.



وكشف الطويل في حديث لقناة (الأقصى) الفضائية، أن المؤتمر سيأتي تتويجاً لسلسلة طويلة من الحوارات مع الإخوة في (فتح)، مشدداً على أن أي مواجهة حقيقة وفعلية لخطة الضم، يجب أن تتم عبر آليات العمل الوطني المشترك، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكان رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة (حماس)، عضو المكتب السياسي حسام بدران، قال: إن هذه الخطوة تأتي تقديرا لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم الصهيونية، و(صفقة القرن).



وشدد بدران على حرص حركة (حماس) واستعدادها لكل عمل يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال الصهيوني الغاشم.