يوسف أبو الريش: نعمل على تعزيز الخدمات الصحية وتقديمها وفق معايير الجودة النوعية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، أن الوزارة، تعمل على تعزيز الخدمات الصحية، وتمكين تقديمها وفق معايير الجودة النوعية.
أوضح وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، أن الوزارة، تعمل على تعزيز الخدمات الصحية، وتمكين تقديمها وفق معايير الجودة النوعية.
جاء ذلك، خلال حضوره اللقاء الصباحي لطاقم مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، وتفقده لأعمال مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الولادة بالمجمع.
وقال في تصريحات، نقلها موقع الوزارة: إن ماتبذله وزارة الصحة من جهود وإجراءات؛ لمواجهة فيروس (كورونا) وإبقاء قطاع غزة في مربع الوقاية، لم يصرفنا عن المضي قدماً في تحقيق مختلف المشاريع، التي تلبي احتياجات وزارة الصحة، وتحقق التطلعات بالوصول إلى مستويات متقدمة في الخدمة المقدمة للمرضى.
وأشاد بالنتائج المتقدمة لبرنامج (البورد) الفلسطيني، في تخصص الولادة، وأنه واحد من أهم البرامج، التي استطاعت صناعة الفارق في الإنجاز، ومستوى الخدمة.
وقال في تصريحات، نقلها موقع الوزارة: إن ماتبذله وزارة الصحة من جهود وإجراءات؛ لمواجهة فيروس (كورونا) وإبقاء قطاع غزة في مربع الوقاية، لم يصرفنا عن المضي قدماً في تحقيق مختلف المشاريع، التي تلبي احتياجات وزارة الصحة، وتحقق التطلعات بالوصول إلى مستويات متقدمة في الخدمة المقدمة للمرضى.
وأشاد بالنتائج المتقدمة لبرنامج (البورد) الفلسطيني، في تخصص الولادة، وأنه واحد من أهم البرامج، التي استطاعت صناعة الفارق في الإنجاز، ومستوى الخدمة.
التعليقات