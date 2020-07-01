قوات الاحتلال تغلق مدخل "أبو الطوق" ببلدة بيت أمر شمال الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل "أبو الطوق" في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن القوات الاحتلال أغلقت مدخل "أبو الطوق" في بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية، بعد ان قامت بتجريف الطريق ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).