"الخارجية": 161 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين جاليتنا في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 161 وفاة.



وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في العراق وقطر والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2661 إصابة، فيما سجلت 44 حالة تعاف؛ ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 1397.



وقالت الوزارة إن فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أكد تثبيت رحلة للخطوط الملكية الأردنية في 10 تموز/ يوليو الجاري، لإجلاء دفعة من العالقين في الجمهورية التركية.



وأضافت، أن فريق عملها المصغر قام بالتعاون مع سفارات دولة فلسطين لدى عمان، وتونس، ولبنان، وتركيا، بترتيب إجلاء العالقين في كل من تونس ولبنان، عبر مطار إسطنبول الدولي، ومن ثم الى مطار الملكة علياء الدولي على متن طائرة الملكية في 10 تموز/ يوليو، ومنه إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أنه تم حل مشكلة عدد من العالقين في دول أخرى بالطريقة ذاتها.



وأوعزت الوزارة لسفارتي دولة فلسطين لدى تونس ولبنان، بضرورة الإعلان عن ذلك لجميع العالقين المسجلين في القوائم المعتمدة، والطلب منهم المبادرة فوراً لشراء تذاكر السفر والحجز إلى إسطنبول، وعلى الملكية إلى عمان.



وأوضحت أن فريق عملها المصغر الذي يقوم بالتنسيق لحملة "عودة الأحباب" أكد وصول 159 مواطناً وطالباً من العالقين في الجمهورية التركية إلى أرض الوطن، ليبلغ عدد العائدين من تركيا 715، فيما بلغ عدد القادمين من الأردن اليوم 297 مواطناً.



الولايات المتحدة الأميركية: 15 إصابة جديدة بالفيروس



أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 15 اصابة جديدة في صفوف الجالية، في فلوريدا، ودالاس، وأوهايو، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات إلى 1214 إصابة، حاله منها في العناية المكثفة، ووضعها حرج جداً، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى العدد 63 حالة وفاة.



السعودية: وفاة جديدة بين جاليتنا



أكدت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن فضل إسماعيل عيسى الزعيم (52 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



قطر: 50 إصابة جديدة و44 حالة تعافٍ



أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل 50 إصابة جديدة في صفوف الجالية، وذلك بعد إجراء 5190 فحص (كورونا) لأشخاص مشتبه بإصابتهم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 576، بينها 104 حالات نشطة في الحجر خارج المستشفى، و5 في العناية المكثفة، إضافة إلى 15 في المستشفيات، وحالتهم مستقرة، مضيفة أنه سجلت 41 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 448، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة.



سفارتنا لدى الجزائر: إجلاء ثلاثة عالقين إلى لبنان



أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بإجلاء 3 طلبة فلسطينيين من العالقين المقيمين في لبنان، وذلك بالتنسيق مع سفارة الجمهورية اللبنانية في الجزائر، وسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، حيث تم إجلاؤهم على متن طائرة لبنانية، والتأكد من وصولهم الى أهليهم وذويهم بالسلامة وهم بخير وصحة جيدة.



وقالت السفارة: إنها على تواصل دائم مع الطلبة المشتبه بإصابتهم نتيجة مخالطة مصابين في مدينة العفرون بالبليدة، للاستفسار عن نتائج فحوصاتهم، وحالتهم الصحية مستقرة، كما تتابع أوضاعهم المعيشية وتقف عند احتياجاتهم.



الكاريبي: لا إصابات بالفيروس بين جاليتنا



أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود أية إصابة في صفوف أبناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وإنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم، كما تواصلت مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول؛ للاطمئنان على أوضاع أبناء الجاليات.



العراق: 10 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا



أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية العراقية، تسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية، إحداها في العناية المركزة لمواطن (75 عاماً)، مضيفة أنها تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للمصابين، وتقف عند احتياجاتهم الطبية والمعيشية.



كما وفرت السفارة الملابس الوقائية للأطباء والممرضين من أبناء الجالية، الذين تطوعوا في المشافي العراقية؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، كذلك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى للحالات المحتاجة لذلك.



وقالت: إنه في ضوء بدء الموجة الثانية من انتشار وتفشي الفيروس في العراق، عممت السفارة على أبناء الجالية ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بطرق الوقاية المعلنة رسمياً من الحكومة العراقية.