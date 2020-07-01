العالول: اتصالات جيدة وممتازة مع حماس سيُعلن عنها غداً

وشدد على أنه كان انسجام كبير من جميع القوى، بما فيها الجهاد الإسلامي وحماس، مضيفاً: قلنا بوضوح إن علينا وعلى حماس والجهاد، بأن يكون كل بموقعه، وتكون بوصلته مواجهة التحدي المشترك.



وقال نائب رئيس حركة (فتح)، أن الوضع الآن أفضل، وهناك اتصالات جيدة وممتازة مع الإخوة في (حماس) سيعلن عنها غداً في المؤتمر الصحفي، وسيكون هناك شيء ما يتابعه الإخوة في اللجنة المركزية.



وفيما يتعلق بمخطط الضم، وعدم إعلان تنفيذه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، قال العالول: إن هذا لا يعني على الإطلاق أنه تراجع، "ونعم حققنا تقدماً وقدرة على الصمود، لكن الخطر لا زال قائماً".



ودعا العالول إلى أن يبقى الفلسطينيون حذرين تماماً، وما يجب أن ندركه بأن الضم موضوع جزئي، والموضوع الأساسي هو الاحتلال، وموقفنا واضح تماماً.





وأكد نائب رئيس حركة فتح، أن خطة الضم الإسرائيلية فرصة للتحلل من كل الاتفاقيات المكبلة لنا، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن نقبل أن نتفاوض على الطاولة بشيء له علاقه بصفقة ترامب".



وشدد العالول على أن الموقف الدولي بشكل عام فاق توقعات الكثيرين بإيجابيته، لأن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي أوغلا في تنكرهما للشرعية الدولية، وهذا الذي أثار حفيظة العالم، وكان له موقف رائع.



وأضاف: يجب أن نتعلم من هذا الدرس، المواقف الأوروبية يجب أن نتعلم منها، وتحديداً من قبل أمتنا وأشقائنا، متسائلاً: هل يعقل أن تكون المواقف الأوروبية والدولية، أرقى وأفضل تقدماً من مواقف الأشقاء؟



وقال نائب رئيس حركة (فتح): "نحن نشكر الأشقاء على مواقفهم الداعمة وبياناتهم، وكنا نأمل أن تكون المواقف أقوى.





وتابع: "موقف المملكة الأردنية موقف رائع، وأيضاً رسالة الرئيس المصري، التي تم إرسالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كانت شديدة اللهجة.

رام الله - دنيا الوطنتحدث نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول، اليوم الأربعاء، عن الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم، بالإضافة إلى المواقف الدولية والعربية.وقال في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين) الرسمي: إننا تحدثنا عن الوضع الداخلي الفلسطيني، وحالة الانسجام، وهذه الحالة القوية جاءت نتيجة لقرار القيادة، بسبب أن المسألة لها علاقة بالمصير والقضية ومستقبلها.وأضاف العالول: أن هناك انسجاماً كبيراً في الوضع الداخلي تحديداً سياسياً مع فصائل المنظمة، حيث تمت لقاءات واجتماعات أدت إلى تفاهم وتقاطع في الموقف.وتابع: أيضاً الوضع الداخلي من ناحية منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الشعب الفلسطيني، ومواطنيه من أحزاب ونقابات.