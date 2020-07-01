قلقيلية تُسجّل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة حجة

أعلنت محافظة قلقيلية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة، لمواطن من بلدة حجة، تم اكتشافها مساء اليوم، مشيرةً إلى أنه يرقد في مشفى درويش نزال الحكومي، وحالته صعبة.



وقالت المحافظة، في تصريح عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)، إنه بعد التنسيق مع الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، فقد تقرر إغلاق المشفى 24 ساعة على الأقل، لتمكين الطواقم الطبية من تعقيم المشفى، وحصر المخالطين، ويتم إعادة التقييم حسب المستجدات.



وتابعت: "بخصوص الحالات الطارئة، يتم تحويلها إلى مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية".



رام الله - دنيا الوطن