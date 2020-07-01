تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة ورئيس مجلس الشورى الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن الأمين العام للحركة، زياد النخالة، تلقى اتصالاً هاتفياً من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي أكد وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني، في مواجهة مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني، التي يروج لها باسم (صفقة القرن).



وأكد قاليباف، أن إيران تتابع باهتمام التحركات الفلسطينية في التصدي لمشاريع العدوان والارهاب الصهيوني، مشيداً بمواقف القوى الفلسطينية، ووحدتها في مواجهة العدو الصهيوني.



من جهته، أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، عن شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة، تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الإسناد الرسمي والشعبي من العالم الإسلامي والعربي، للشعب الفلسطيني ومقاومته.



وقال: إن الصمود، واستمرار المواجهة من أهم عوامل إفشال المؤامرات الصهيو أمريكية، مؤكداً أن المقاومة، قادرة على حماية الحقوق والثوابت، وأن مسار التسوية ثبت فشله.