فرنسا تُعلّق عملياتها البحرية بالبحر المتوسط بعد احتكاكات مع تركيا

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: إن الحكومة بعثت رسالة، أمس الثلاثاء، إلى الحلف تخطره فيها بأنها ستعلق مشاركتها في الحراسة البحرية مؤقتًا، بعد الكشف عن تقرير محققي (الناتو) حول حادثة 10 حزيران/ يونيو، وفق وكالة (أسوشيتد برس).



وقال مسؤول بالوزارة: "إن فرنسا تريد من حلفاء (الناتو) التأكيد رسمياً على تمسكهم ''بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يخضع جزئياً لعملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي"، وتتبادل باريس وأنقرة الاتهامات بشأن الأحداث في ليبيا.



ودعت فرنسا إلى "آلية أزمة" لمنع تكرار حادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر، بين السفن الحربية التركية، وسفينة بحرية فرنسية في البحر المتوسط.



وتقول فرنسا: إن فرقاطة تابعة لها تلقت ثلاث تحذيرات بواسطة رادار الاستهداف البحري التركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا، يشتبه في ضلوعها في تهريب الأسلحة، وتصحبها سفن تركية.



ووفقًا للجانب الفرنسي، يعد ذلك سلوكًا عدائيًا في قواعد الاشتباك الخاصة بـ (الناتو)، لكن تركيا تنكر الادعاءات الفرنسية، وأكد (الناتو) أن المحققين أنهوا تقريرهم عن الحادث، لكنه امتنع عن مناقشته لأن نتائجه اعتبرت "سرية".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا، تعليق مشاركتها في العمليات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، بعد مواجهة مع سفن حربية تركية، ووسط تصاعد التوترات داخل الحلف العسكري، بشأن الصراع في ليبيا.