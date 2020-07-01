دولي

مقتل أكثر من 80 إثيوبياً في احتجاجات بإقليم أوروميا

مقتل أكثر من 80 إثيوبياً في احتجاجات بإقليم أوروميا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال بيداسا ميرداسا، مفوض الشرطة الإقليمية بإثيوبيا في تصريح لهيئة الإذاعة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 80 شخصاً قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل مغن مشهور.

وأضاف المفوض ميرداسا: إن القتلى 78 مدنياً و3 من أفراد الأمن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

ولا يشمل العدد رقم القتلى في العاصمة أديس ابابا، حيث قتل شرطي، وعدد غير محدد من الأشخاص في 3 انفجارات، أمس الثلاثاء.

وقتل المغني هاشالو بالرصاص، مساء يوم الاثنين، حيث كان قد انتقد الأسبوع الماضي القيادة الإثيوبية في مقابلة مع الشبكة الإعلامية المملوكة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، محمد جوهر.

أخبار ذات صلة

فرنسا تُعلّق عملياتها البحرية بالبحر المتوسط بعد احتكاكات مع تركيا

فرنسا تُعلّق عملياتها البحرية بالبحر المتوسط بعد احتكاكات مع تركيا

&#34;الصحة العالمية&#34;: بعض الدول ما زالت تواجه معركة &#34;طويلة وصعبة&#34; مع (كوفيد-19)

"الصحة العالمية": بعض الدول ما زالت تواجه معركة "طويلة وصعبة" مع (كوفيد-19)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

أعضاء كونغرس يطالبون بتخفيض المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي حال حدوث الضم

أعضاء كونغرس يطالبون بتخفيض المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي حال حدوث الضم

رئيس وزراء بريطانيا للإسرائيليين: لن نعترف بأي تغيير لخطوط 1967

رئيس وزراء بريطانيا للإسرائيليين: لن نعترف بأي تغيير لخطوط 1967

(يديعوت): الوفد الأمريكي غادر إسرائيل دون التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الضم

(يديعوت): الوفد الأمريكي غادر إسرائيل دون التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الضم

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم

الأمم المتحدة: فرار 10 آلاف شخص من عمليات الجيش في ميانمار

الأمم المتحدة: فرار 10 آلاف شخص من عمليات الجيش في ميانمار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; و&#34;الثقافة&#34; تبحثان تطوير الملكية الفكرية

"الاقتصاد الوطني" و"الثقافة" تبحثان تطوير الملكية الفكرية

مزهر يُشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار &#34;الشعبية&#34; في الشتات

مزهر يُشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار "الشعبية" في الشتات

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

منوعات

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

عربي

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة