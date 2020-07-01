مقتل أكثر من 80 إثيوبياً في احتجاجات بإقليم أوروميا





ولا يشمل العدد رقم القتلى في العاصمة أديس ابابا، حيث قتل شرطي، وعدد غير محدد من الأشخاص في 3 انفجارات، أمس الثلاثاء.



وقتل المغني هاشالو بالرصاص، مساء يوم الاثنين، حيث كان قد انتقد الأسبوع الماضي القيادة الإثيوبية في مقابلة مع الشبكة الإعلامية المملوكة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، محمد جوهر.

رام الله - دنيا الوطنقال بيداسا ميرداسا، مفوض الشرطة الإقليمية بإثيوبيا في تصريح لهيئة الإذاعة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 80 شخصاً قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل مغن مشهور.وأضاف المفوض ميرداسا: إن القتلى 78 مدنياً و3 من أفراد الأمن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).