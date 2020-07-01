مؤتمر صحفي مشترك لحركتي فتح وحماس ظهر الخميس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أن مؤتمراً صحفياً مشتركاً، سيعقد غداً الخميس، مع حركة (فتح) في إطار العمل المشتركة لمواجهة (صفقة القرن).



وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، رئيس مكتب العلاقات الوطنية: إنه تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم "الصهيونية" و(صفقة القرن)، واستمراراً للجهد الوطني المشترك، الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأخ المجاهد، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، واللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غد الخميس.



وأضاف بدران: أن حماس، تؤكد بهذا المقام حرصها واستعدادها لكل عمل، يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال "الصهيوني" الغاشم.