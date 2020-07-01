مؤتمر صحفي مشترك لحركتي فتح وحماس ظهر الخميس

مؤتمر صحفي مشترك لحركتي فتح وحماس ظهر الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أن مؤتمراً صحفياً مشتركاً، سيعقد غداً الخميس، مع حركة (فتح) في إطار العمل المشتركة لمواجهة (صفقة القرن).
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، رئيس مكتب العلاقات الوطنية: إنه تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم "الصهيونية" و(صفقة القرن)، واستمراراً للجهد الوطني المشترك، الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأخ المجاهد، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، واللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غد الخميس.
وأضاف بدران: أن حماس، تؤكد بهذا المقام حرصها واستعدادها لكل عمل، يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال "الصهيوني" الغاشم.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أن مؤتمراً صحفياً مشتركاً، سيعقد غداً الخميس، مع حركة (فتح) في إطار العمل المشتركة لمواجهة (صفقة القرن).
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، رئيس مكتب العلاقات الوطنية: إنه تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم "الصهيونية" و(صفقة القرن)، واستمراراً للجهد الوطني المشترك، الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأخ المجاهد، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، واللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غد الخميس.
وأضاف بدران: أن حماس، تؤكد بهذا المقام حرصها واستعدادها لكل عمل، يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال "الصهيوني" الغاشم.
التعليقات