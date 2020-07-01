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العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية
العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن موقف بلاده لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.

وأضاف العاهل الأردني، وفق وكالة (عمون): "لقد كنا واضحين جداً في موقفنا الثابت، وقلن:ا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد العاهل الأردني، على أن الأردن، كان وسيبقى حريصاً على حماية مصالح الفلسطينيين، مؤكداً أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً مع عدد من الدول العربية والأوروبية؛ لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي؛ لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن، يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مُنوهاً إلى عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر، في وقت أثنى على التحرك الدبلوماسي الإماراتي مع عواصم القرار العالمي، دعماً للأردن والقضية الفلسطينية.

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