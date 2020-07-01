أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش أن وزارته حريصة على اشراك المؤسسات الطبية الأهلية في قطاع غزة في تقديم الخدمات الصحية بما يسهم في تعزيز دورها ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القطاع.



وثمن وكيل وزارة الصحة خلال استقباله لوفد من مؤسسة كاريتاس جهود المؤسسة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، شاكراً جهود المؤسسة في دعم مختبرات وزارة الصحة.



وبحث الجانبان جملة من القضايا الصحية وآليات وسبل التعاون المشترك، حيث أكد وكيل الوزارة حرصه على تقديم كافة التسهيلات لعمل المؤسسة في سبيل انجاح وتيسير عملها داخل قطاع غزة.



ومن جانبه، ثمن مدير مركز كاريتاس بغزة أ. أمين الصباغ جهود وزارة الصحة في القدرة على السيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره في قطاع غزة، مشيدا بجهود الكوادر الصحية المستمرة في الوقاية والحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.



وقدم الوفد في نهاية اللقاء درعاً تكريمياً لوكيل وزارة الصحة تقديراً لجهوده في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.