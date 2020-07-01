اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأنّ العشرات من الشبان وصلوا الى مدخل البيرة الشمالي حيث مستوطنة بيت ايل قبل أن تبادرهم، قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز.



واستخدم الشبان خلال المواجهات الحجارة والزجاجات الحارقة كما ِأشعلوا إطارات السيارات، وفق ما أفاد موقع (حرية نيوز).



وجاءت المواجهات بعد مسيرة رافضة لقرار الضم انطلقت من وسط مدينة رام الله طالب المشاركون فيها بالتصدي لمخططات الاحتلال وتفعيل العمل الثوري في الضفة الغربية، والمواجهة المسلحة المباشرة.