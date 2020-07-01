عربي

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الأزهر العالمي للفتوة في مصر، إنه يتابع بين الحين والآخر ما يثار حول قيام الساعة أو نهاية العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشائعات التي تطلق أن يوم القيامة أو يوم الساعة يوم كذا، أو نحو ذلك من الشائعات والإطلاقات التي تخالف كتاب الله وما صح من سنة الرسول.

واستشهد المركز ببعض الآيات القرآنية وببعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد أن "علم الساعة ونهاية العالم أمر قد استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه إلا هو سبحانه"، وذلك في بيان عبر صحفته الرسمية بفيسبوك.

وأضاف المركز: "قد أخفى الله عز وجل وقت قيام الساعة ليتميز المحسن من المسيء، وليكون العبد دوما على حذر من أمرها، ويجتهد في فعل الصالحات، ويحرص على مزيد القرب من الله"، محذراً من الانسياق خلف الشائعات والخرافات التي تخالف العقل والنقل.


أخبار ذات صلة

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

أردوغان: سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

السعودية: إيران قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار بالمنطقة

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; و&#34;الثقافة&#34; تبحثان تطوير الملكية الفكرية

"الاقتصاد الوطني" و"الثقافة" تبحثان تطوير الملكية الفكرية

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار &#34;الشعبية&#34; في الشتات

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار "الشعبية" في الشتات

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

منوعات

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

عربي

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة