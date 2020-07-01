الرئيس عباس يبارك الجهود المبذولة لتنسيق فعاليات المقاومة الشعبية بين فتح وحماس والفصائل

حيا الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، كل من شارك من أبناء شعبنا العظيم وقواه السياسية كافة في الفعاليات الشعبية ضد الضم.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.



وبارك الرئيس عباس الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الميدانية وتنسيق فعاليات المقاومة الشعبية في الوطن والشتات ما بين حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وباقي القوى السياسية تحت علم فلسطين، لإفشال مشروع الضم وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطن