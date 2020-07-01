الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا



وأضاف الرئيس التونسي: "الشعب يسعى إلى تحقيق الكرامة وسيحققها برغم من مناورات ومؤامرات كل الأعداء، وستبقى الدولة قائمة برغم محاولات تفجيرها من الداخل".



وفي تصريح عقب اللقاء أفاد نورالدين الطبوبي بأنه أطلع رئيس الدولة على الأوضاع الاجتماعية جهويا وقطاعيا، وتأثير المناكفات والتجاذبات السياسية عليها.



في سياق آخر، كانت "حركة النهضة" التونسية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أنها ترفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية، داعية القيادة التونسية لدعم حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة المعترف بها دوليا.



وذكر رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي: "ليبيا فيها مؤسسات منتخبة منذ الثورة وحكومة معترف بها".





وأضاف: "تونس مع الحل السلمي في ليبيا وضد التدخل الأجنبي، لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن "الجبان لا يقارع الحجة بالحجة، نحن مشروع شهادة في سبيل هذا الوطن والموت لا يخيفنا".جاءت تصريحات سعيد خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بقصر قرطاج. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والاستحقاقات المنتظرة لتحقيق تطلعات الشعب، بحسب قناة "نسمة" التونسية.وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة عند الاختلاف، مؤكدا الاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته.