عاجل

  • حماس: سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للعاروري واللواء جبريل الرجوب الساعة 12 ظهر غدٍ

شؤون فلسطينية

استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في فلسطين

استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 330.

وأوضحت في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين بلغ 3095، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2450، وحالات التعافي 634، مشيرة إلى وجود 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

في السياق، نشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أهم المؤشرات حول الوضع الوبائي الخاص بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الوباء وصل فلسطين منذ أربعة شهور، لكن حوالي 78% من الاصابات سجلت اخر اسبوعين فقط. 

وأضاف: أن حوالي 75% من الاصابات في فلسطين سجلت في محافظة الخليل، وفقط 5% من الحالات النشطة يتم عزلها في مراكز الحجر والعلاج وباقي المصابين في الحجر المنزلي وهناك عدد منهم لا يلتزم بالحجر.

وقال ملحم: تجاوزت نسبة الاناث المصابات نسبة الذكور المصابين وهناك عائلات بكاملها ضمن الإصابات.

وشدد على أن نسبة العينات الايجابية قبل 15-6-2020 كانت حوالي سبع اصابات بين كل 1000 عينة فحص، ونسبة العينات الايجابية بعد 15-6-2020 كانت حوالي 60 إصابة بين كل 1000 عينة فحص.

وكان ملحم، قال اليوم: إنه تقرر إغلاق جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت اعتباراً من صباح الجمعة لخمسة أيام.

أخبار ذات صلة

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الرئيس عباس يبارك الجهود المبذولة لتنسيق فعاليات المقاومة الشعبية بين فتح وحماس والفصائل

الرئيس عباس يبارك الجهود المبذولة لتنسيق فعاليات المقاومة الشعبية بين فتح وحماس والفصائل

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; و&#34;الثقافة&#34; تبحثان تطوير الملكية الفكرية

"الاقتصاد الوطني" و"الثقافة" تبحثان تطوير الملكية الفكرية

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار &#34;الشعبية&#34; في الشتات

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار "الشعبية" في الشتات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

أبو الريش: حريصون على إشراك مؤسساتنا الطبية الأهلية بتعزيز جودة الخدمات الصحية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

فلسطين تنجح في إفشال عقد مؤتمر حول (كورونا) في إسرائيل

&#34;الاقتصاد الوطني&#34; و&#34;الثقافة&#34; تبحثان تطوير الملكية الفكرية

"الاقتصاد الوطني" و"الثقافة" تبحثان تطوير الملكية الفكرية

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار &#34;الشعبية&#34; في الشتات

مزهر يشيد بالحراك الشعبي والتضامني ودور أنصار "الشعبية" في الشتات

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

منوعات

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

محمد رمضان يرد على أسرة أحمد زكي: ليس لهم الحق

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

عربي

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

دولة عربية تمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الأماكن المُغلقة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة

الجامعة العربية تكشف تطوراً مفاجئاً بملف سد النهضة