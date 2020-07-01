استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 330.



وأوضحت في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة.



وأضافت أن عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين بلغ 3095، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2450، وحالات التعافي 634، مشيرة إلى وجود 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.



في السياق، نشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أهم المؤشرات حول الوضع الوبائي الخاص بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الوباء وصل فلسطين منذ أربعة شهور، لكن حوالي 78% من الاصابات سجلت اخر اسبوعين فقط.



وأضاف: أن حوالي 75% من الاصابات في فلسطين سجلت في محافظة الخليل، وفقط 5% من الحالات النشطة يتم عزلها في مراكز الحجر والعلاج وباقي المصابين في الحجر المنزلي وهناك عدد منهم لا يلتزم بالحجر.



وقال ملحم: تجاوزت نسبة الاناث المصابات نسبة الذكور المصابين وهناك عائلات بكاملها ضمن الإصابات.



وشدد على أن نسبة العينات الايجابية قبل 15-6-2020 كانت حوالي سبع اصابات بين كل 1000 عينة فحص، ونسبة العينات الايجابية بعد 15-6-2020 كانت حوالي 60 إصابة بين كل 1000 عينة فحص.



وكان ملحم، قال اليوم: إنه تقرر إغلاق جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت اعتباراً من صباح الجمعة لخمسة أيام.



رام الله - دنيا الوطن