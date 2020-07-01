الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق





وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 365 إصابة جديدة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 14272 حالة.



كما شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس استقرارا بعد تسجيل ثماني حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 920 حالة.



وتماثل 143 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10040 شخصا.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر اليوم الأربعاء أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق.