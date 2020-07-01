محافظ نابلس: أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ نابلس،اللواء إبراهيم رمضان، تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق وفرض العقوبات والغرامات اللازمة، لكل من يخالف وحسب القانون.



جاء ذلك في تصريح نشرته المحافظة عبر موقع (فيسبوك).



وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تقرر إغلاق جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت اعتباراً من صباح الجمعة لخمسة أيام.