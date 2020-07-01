تظاهرة في اليونان تنديداً بالاحتلال وتأييداً لحقوق شعبنا





وفي كلمة سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي التي ألقيت نيابة عنه بالتظاهرة، شكر السفير باسم الشعب والقيادة الفلسطينية كافة القوى التي دعت لهذه التظاهرة ولموقفها الداعم والثابت لحقوق شعبنا و كفاحه العادل العادل.



وقال السفير ان المسألة لا تكمن باجراءات ضم بعض المناطق الفلسطينية لإسرائيل، بل باستمرار جريمة الاحتلال العنصري منذ 53 عاما ومن قبل ذلك الجرائم المرتبطة ببدايات تنفيذ

"المشروع الصهيوني" الاستعماري على حساب وجود وحقوق شعبنا.



وطالب السفير في كلمته ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في انهاء الاحتلال وفرض سيادة القانون الدولي والقرارات الأممية.كذلك فقد القى مندوب جمعية الجالية الفلسطينية كلمة شكر فيها المشاركين على تضامنهم، مؤكدا على الصداقة التاريخية بين الشعبين اليوناني والفلسطيني.









رام الله - دنيا الوطنبدعوة من منظمات جماهيرية تابعة للحزب الشيوعي اليوناني، تظاهر مساء اليوم الالاف من اليونانيين أمام سفارة إسرائيل بأثينا تنديدا ببتهديدات سياسة الضم الاسرائيلية وضد الاحتلال والاستيطان ومن أجل حرية الشعب الفلسطيني.وفي كلمة رئيس لجنة التضامن الدولي ستافروس ستاتوس، طالب الحكومة اليونانية بتنفيذ قرار البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 67 و عاصمتها القدس الشرقية وكذلك فرض العقوبات على دولة الاحتلال.كما ندد ستافروس بالسياسات الأمريكية المعادية لحقوق شعوب العالم بما فيها شعوب المنطقة.