"الاقتصاد الوطني" و"الثقافة" تبحثان تطوير الملكية الفكرية



وأكدا خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، على القيمة الاستراتيجية للملكية الفكرية من الناحية الاقتصادية والثقافية لاسيما في الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغييرها وطمسها.



واستعرضا مجالات التعاون المشترك في مقدمتها تنفيذ برامج ومشاريع تعزز وتشجع دور المرأة والشباب في الإبداع والابتكار تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.



من ناحية أخرى بحث وزير الاقتصاد الوطني، ومنتدى سيدات الأعمال خطة استجابة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الاكثر تضراراً من الجائحة الصحية.



وأكدا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية بلورة الآليات التي من شأنها تعزيز صمود المشاريع النسوية على الصمود والاستمرار في عملية الإنتاج.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، سبل تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية والآليات المتبعة للارتقاء بواقعها في مختلف المجالات.