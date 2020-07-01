شؤون فلسطينية

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم

رام الله تشهد مسيرة كبيرة رفضاً لمخطط الضم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة بمدينة رام الله تنديدا بخطط الضم التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها في الضفة الغربية، انتهت بمهرجان جماهيري وسط المدينة.

وجاءت المسيرة التي نظمتها "شبكة صامدون في فلسطين" بالتزامن مع 30 مسيرة في مختلف أنحاء العالم نظمت دعما لصمود شعبنا، وضد مساعي الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، إن الفعالية تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية رفضا لمشروع الضم.

وأضاف: تأتي بالتزامن مع مسيرات تنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل أراضي الـ48، وأكثر من 30 موقعا حول العالم، لمواجهة مشروع الضم وللتأكيد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك روافع دولية كبيرة وواسعة للضغط على دولة الاحتلال لوقف مخططها.

وتابع: نقول إن مخطط الضم لن يمر، وشعبنا ماض في كفاحه الوطني حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

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