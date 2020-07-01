دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 980 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبالتالي ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في "إسرائيل" إلى 26.021 مصاباً.

ومن بين المصابين، 58 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 321.

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