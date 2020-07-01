إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)





وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 980 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبالتالي ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في "إسرائيل" إلى 26.021 مصاباً.





ومن بين المصابين، 58 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 321.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.