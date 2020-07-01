مستوطنون يستولون على بئر مياه في مادما جنوب نابلس

مستوطنون يستولون على بئر مياه - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على بئر مياه في قرية "مادما" جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني (يتسهار) استولوا على بئر الشعار، التابع لقرية "مادما"، وبدأوا بضخ المياه وسرقتها منه، عقب تركيب أحد المضخات عليه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).