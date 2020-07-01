مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد 27 مواصفة جديدة



واعتبر المجلس، ان وزارة الصحة هي الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 84 2020 -الخاصة بتخفيض نسبة ملح الطعام في الخبز والتعليمات الفنية الالزامية الصادرة سابقا 66-2016 الخاصة بالحدود العليا لبعض المكونات الغذائية في منتجات غذائية محددة وسيتم التنسيق لمجلس الوزراء للمصادقة على التوصية.



وصادق المجلس على إعفاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اثمان المواصفات الفلسطينية اللازمة لعمل الوزارة كما تبنى التقرير السنوي والمالي للمؤسسة للعام الماضي.



وأكد المجلس على ضرورة وضع المؤسسة وبالتعاون مع الشركاء خطة إنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية والتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخلطات الإسفلتية.



وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المؤسسة خلال الجائحة الصحية الراهنة لاسيما مساندة ومتابعة شركات إنتاج الكمامات والتعقيم وغيرها لتوفير مستلزمات القطاع الصحي.



رام الله - دنيا الوطناعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، 27 مواصفة فلسطينية جديدة وتحديث مواصفتين.