الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم تصدر بياناً بشأن الظروف الحالية

تؤكّد الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم التزامها باستمرار تقديم الخدمات الأساسية ضمن إمكانياتها المتاحة والمسؤوليات المناطة بها، وكذلك التزامها بمسؤولياتها الوطنية في مساندة ودعم قرارات وجهود القيادة الفلسطينية في التصدي لمخططات الاحتلال.



إن الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم تناشد القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس تعزيز صمودها في هذه المرحلة الحرجة بتوفير الدعم المالي لها في ظل انعدام مصادر الدَخل، وكذلك ضرورة دعم المتضررين في قطاع السياحة والصناعات الحرفية.



كما تناشد الهيئات المحلية المواطنين الكرام الالتزام بمسؤولياتهم تجاه مؤسساتهم الوطنية ودفع المستحقات المترتبة عليهم وفقا للامكانيات المتاحة لديهم لتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها، وتطالبهم التقيّد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة واتّخاذ وسائل السلامة العامة بما في ذلك استخدام الكمامات والقفازات والتعقيم الدائم والإلتزام بالتباعد الإجتماعي لحصر الفيروس والحد من انتشاره

في ظلّ الظروف العصيبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات الإحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها والتهديد بطرد وتشريد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، كما أن معاناة شعبنا تتضاعف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي بات يخلق واقعاً جديداً ويسبب شللاً في كافة مناحي الحياة وألحق بمحافظة بيت لحم أضراراً اقتصادية جسيمة وضعها في مقدمة المحافظات المتضررة.لقد مارست الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم مهامها ومسؤولياتها كاملة في هذه الجائحة بل مارست أدواراً إضافية تعدّت حدودها الجغرافية لتقديم الخدمات والدعم والمساندة لأبناء شعبنا برغم شح الإمكانيات وضخامة الإحتياجات والمتطلّبات، وأثبتت بإدارتها السليمة للأزمة أنها العمود الفقري لقطاع الإدارة والخدمات الأساسية كونها على تماس يومي مع المواطنين الأمر الذي يؤكد على أهمية دورها في تعزيز المشروع الوطني الفلسطيني.لقد أدت هذه الأزمة إلى إنخفاض هائل لا بل إلى إنعدام إيرادات الكثير من الهيئات المحلية بعد إنقطاع السياحة المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد ومصدر دخل رئيسي لكثير من المواطنين في المحافظة. وقد انعكس هذا الأمر سلباً على قدرة البلديات على أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها بما في ذلك قدرتها على تسديد مستحقات الموردين والمقاولين ودفع رواتب الموظفين والعمال واستكمال المشاريع الحيوية مما يدق ناقوس الخطر ويستدعي توقف كافة الجهات الرسمية والوطنية والشعبية عنده، لذلك فإنّ تمكين البلديات لمواصلة أداء مهامها تعتبر ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الصعبة.