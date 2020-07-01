مسؤول إسرائيلي كبير: المستوى السياسي لم يحسم أمره بعد من مسألة الضم





وأوضح في سياق نقاش أجرته "لجنة مراقبة الدولة" البرلمانية، أن رئيس المجلس مئير بن شبات أعد مستنداً تم عرضه الشهر الماضي على رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو والدوائر الأمنية.





ولفت بيليد إلى أن الوزراء يتلقون يوميا تقارير بهذا الشأن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نتنياهو مداولاته مع المسؤولين الأمريكيين حول خطة الضم.





وجاء من ديوان رئاسة الوزراء، أن نتنياهو بحث اليوم هذا الموضوع مع رئيس مجلس الأمن القومي.





وأفادت (مكان) أن المحادثات حول هذه الخطة ستستمر في الأيام المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس قسم الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، راني بيلد: إن المستوى السياسي لم يحسم أمره بعد من مسألة الضم.