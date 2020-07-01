قوات الاحتلال تغلق البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية: إن اغلاق مدخل القرية يجبر المواطنين على سلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى مناطق سكنهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت، أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية عند مدخل القرية منذ عدة أيام، حيث اعتقل مؤخرا شابين على حاجز أقامه على مدخلها الرئيسي.



يشار إلى أن المدخل الذي أغلق يخدم ايضا قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة)، وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.