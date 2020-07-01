"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للمشاركة في مبادرة (يونسكو) للباحثين الشباب

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رام الله - دنيا الوطن

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، الشباب الفلسطيني للانخراط في مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمبادرات البحثية التي يترأسها فئة الشباب في استكشاف تأثير فيروس كوفيد 19.



وتأتي هذه المبادرة ضمن ترأس (يونسكو) وكرسي (يونسكو) في جامعة (Ireland Galway) الوطنية، وجامعة بن((Ben مجمعا بحثياً يتكون من فئة الشباب لتنفيذ أبحاث حول تأثير فيروس (كورونا) على الشباب من خلال التدريب والتعليم والتنسيق، وما يمكن التوصل إليه لمعالجة هذا الفيروس.



وأوضحت اللجنة بأن المبادرة تحتوي على خمسة مواضيع تم اختيارها لتعريف الإطار العام للأبحاث، وهي رفاهية الإنسان، والتعليم، واستخدام التكنولوجيا، وحقوق الإنسان وعمل الشباب، ومن خلال استمارة دولية، تم العمل على القضايا الرئيسية التي تهم الشباب والتي ستكون محور أبحاثهم.



وأشارت اللجنة أيضا بأن (يونسكو) والجهات الشريكة في المبادرة ستقدم الدعم المستمر لمساعدة المشاركين لاجتياز كل مرحلة من مراحل البحث ابتداء من التصميم إلى نشر النتائج، بما في ذلك كيفية معالجة العقبات والمشاكل الطارئة، علما أنه لا يوجد رسوم للاشتراك في المبادرة، وكل المشاركات تطوعية وغير مدفوعة الأجر، ولا حاجة لوجود خبرة في الأبحاث حيث سيتم تزويد الشباب بالتدريب اللازم للقيام بالبحث وسيحصلون على شهادات ويكونون جزءاً من نشر البحث، علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات اونلاين هو 12 تموز، 2020 من خلال الرابط التالي:



https://en.unesco.org/news/youth-researchers-exploring-impact-covid-19



ستدرس لجنة الطلبات المقدمة والمقاعد محدودة، معايير الإشتراك:



· الفئة العمرية 18-35 عام.



· مهتم في التعلم عن الأبحاث وكيفية تنفيذها، أن تكون له خبرة سابقة في الأبحاث وهي ميزة وليس شرطاً.



· مستعد للالتزام ل10ساعات كل أسبوع من شهر تموز إلى تشرين أول.



· مهتم في قضايا التنمية.



· يتحدث بطلاقة ويعمل بإتقان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.