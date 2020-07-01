شؤون فلسطينية

اتحاد المستهلك: الانتصار على فيروس الإشاعة يجعلنا ننتصر على فيروس الكورونا

اتحاد المستهلك: الانتصار على فيروس الإشاعة يجعلنا ننتصر على فيروس الكورونا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، الإعلامي المهندس، عزمي الشيوخي أن الانتصار على فيروس الإشاعة يجعلنا ننتصر على فيروس (كورونا).

وأوضح المصاب بفيروس (كورونا)، أن الإشاعات أصبحت تساعد على انتشار الجائحة وتعيق عمل جهات الاختصاص لمواجهة الفيروس من خلال حملات التشكيك والتكذيب والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى الاستهتار واشاعة الفوضى والفتن وتعريض حياة المواطنين والسلم الاهلي والصحة والسلامة العامة للخطر من خلال كثير من الممارسات السلبية النشاز الغريبة عن أخلاق شعبنا وبرنامجه الوطني التحرري.

وفي نفس الاطار قام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية اللواء سليم البرديني بالاتصال على الشيوخي للاطمئنان على سلامته وسلامة المصابين في محافظة الخليل وفي فلسطين كافة.

وأعرب اللواء البرديني عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للشيوخي وللمصابين كافة وان يخرج شعبنا من هذه الجائحة باقل الخسائر.

وثمن الشيوخي اتصال اللواء البرديني وحرص القيادة على صحة وسلامة شعبنا.

وفي نفس الاطار اشاد الشيوخي بالجهود الكبيرة والمتواصلة والحرص الشديد من قبل سماحة الشيخ القاضي حاتم البكري رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية في محافظةالخليل وفضيلة الشيخ نبيل صلاح رئيس اللجنة المركزية للجان الزكاة في محافظة الخليل المكلفين من محافظة الخليل باغاثة المحجورين واللذين يقومان مع زملائهما اعضاء الادارتين للجمعية وللجنة الزكاة المركزية بالتواصل مع المصاب الشيوخي ومع المصابين المحجرين في المحافظة للتخفيف عنهم ومساعدتهم بما يعزز من نفسياتهم ويخفف من الالم ويساهم في العلاج.

وأشاد بتواصل واتصال مساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري وقيادة الدفاع المدني برام الله من خلال العميد معاوية ضراغمة وتمنياتهم بالشفاء العاجل لحميع المرضى .

وفي نفس الاطار اكد المصاب عزمي الشيوخي انه قد حول منزله وشقق ابنائه الى مراكز للحجر.

وأضاف الاعلامي المهندس عزمي الشيوخي المصاب بفيروس (كورونا) مرض (كوفيد- 19) ان الخطر على حياته من فيروس كورونا قد زال وان جسمه قد قاوم المرض وانه تغلب على الفيروس.

وقال الشيوخي ان وضعه الصحي اصبح افضل وفي تحسن ويتجه نحو التعافي والشفاء يوميا بعون الله.

وعزا الشيوخي نتيجة انتصاره على الفيروس للالتزام بقرارات الحكومة واجراءات وزارة الصحة ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري وجهات الاختصاص الامنية والطبية لمحاصرة الجائحة.

واوضح الشيوخي انه بعد وصول مرض (كوفيد- 19) الى ذروته معه من ارتفاع لدرجة الحرارة والالم الشديد في الراس والسعال الجاف المتواصل وفقد حاسة الشم والذوق والجفاف في الحلق والفم ونخزات في الصدر فان هذه الاعراض قد اصبحت تتراجع معه باتجاه التعافي والتشافي باذن الله .

واضاف ان باقي افراد اسرته ال 6 المصابين بوضع صحي جيد جدا والاعراض لفيروس (كورونا) قد زالت عنهم في اليومين الماضيين بالكامل.

وشدد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني انه على المصابين وعلى جماهير شعبنا الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات وتعليمات وزارة الصحة والمحافظ ولجان الطوارئ من حجر وعزل واغلاق وتعقيم وتنظيف ولبس للكمامات والقفازات وادوية وتغذية.

وقال الشيوخي: ان شعبنا عظيم وقادر وهو شعب الابداعات النضالية وشعب التناوب في حمل الراية وشعب الجبارين ويا جبل ما يهزك فيروس (كورونا) ولا فيروس الاشاعة ولا فيروس الضم واننا سننتصر على فيروس (كورونا) وفيروس الاشاعة والاستيطان الاستعماري وفيروس خطة الضم وفيروس الاحتلال بكافة انواعه واشكاله واذنابه وادواته وطابوره الخامس.

وحذؤ من أن الاستهتار وعدم الالتزام بقرارات القيادة والحكومة والمحافظين سوف يضاعف من الخسائر في الارواح وفي عدد الاصابات وسوف يعرض حياة كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنة جميعهم للخطر وسوف يعرض الامن الصحي والغذائي والاقتصادي والقومي الفلسطيني برمته للخطر وللدمار .

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